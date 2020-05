TPMP : Cyril Hanouna recrute Jean-Pascal Lacoste de la Star Academy !

4.3 ( 6 )



ANNONCES





Touche pas à mon poste TPMP infos chroniqueurs – Si Cyril Hanouna a révélé il y a quelques semaines que son émission quotidienne « Touche pas à mon poste » était renouvelées pour « deux ou trois saisons » supplémentaires, l’animateur est déjà en plein recrutement pour la rentrée prochaine.

Pas de reprise de TPMP depuis la fin du confinement mais à la place l’émission « C que du kif », qui peine à trouver son public et est au plus bas niveau audience.



ANNONCES





Mais hier soir, Cyril Hanouna en a profité pour tester une nouvelle recrue : Jean-Pascal Lacoste !

En effet, l’ancien candidat de la Star Academy, révélé aux côtés de Jennifer lors de la saison 1 et qui a depuis été comédien dans la série de TF1 « Section de recherche », sera chroniqueur de « Touche pas à mon poste » à la rentrée prochaine.



ANNONCES





« J’ai tout de suite dit oui parce que j’ai envie d’évoluer » a déclaré Jean-Pascal, 41 ans.

Du côté de Cyril Hanouna, il ne cache pas qu’il le trouve bon animateur et il souligne qu’il pourrait bien faire d’autres choses sur C8 : « Je pensais que tu avais un énorme potentiel. (…) Je crois énormément en toi, je suis persuadé qu’on va pouvoir faire pleins de choses avec toi, en tant que producteur avec toi »

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES