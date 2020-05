« Dirty Dancing » ce soir sur TF1 : 5 choses à savoir sur ce film culte (vidéo)

4.5 ( 19 )



ANNONCES





« Dirty Dancing » un film culte avec Patrick Swayze et Jennifer Grey en mode rediffusion ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l’application MYTF1.



ANNONCES





« Dirty Dancing » : l’histoire (synopsis)

Durant l’été 1963, Baby, jeune fille de bonne famille, passe des vacances un peu trop tranquilles à son goût dans un club de l’Oregon. Elle s’éprend bientôt du gentil animateur Johnny Castle, qui l’initie au plaisir de la dirty dancing, une danse électrique et d’une grande sensualité. Mais le garçon a mauvaise réputation et les parents de Baby, très possessifs, désapprouvent immédiatement cette relation.

5 choses à savoir sur le film

💃🕺 Alors que ce film a fait de lui une star, Patrick Swayze n’était pas le premier choix de la production qui avait pensé d’abord à Val Kilmer;



ANNONCES





💃🕺 Les relations n’étaient pas forcément au beau fixe entre Patrick Swayze et Jennifer Grey. L’acteur avait du mal à supporter l’actrice à qui il reprochait ses caprices;

💃🕺 Même si ce film est devenu culte, il n’a pas affolé les compteurs en France. A peine plus de 365.000 spectateurs en salles.

🏆 Le film a reçu l’Oscar de la meilleure chanson avec le titre (I’ve Had) the Time of My life

🎶 La bande-originale du film est restée plus de 18 semaines en tête du fameux Billboard américain. Plusieurs fois disque de platine, elle reste aujourd’hui l’une des BOF les plus vendues au monde.

« Dirty Dancing » en vidéo

Quelques images de votre film tout de suite…

« Dirty Dancing » à voir ou à revoir ce soir sur TF1 à partir de 21h05. Laissez-vous emporter par la magie de ce film devenu culte pour toute une génération.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 19 Aucune note

LIENS SPONSORISES