« Mission Impossible : Protocole fantôme » avec Tom Cruise : 3 choses à savoir sur le film de France 2 ce soir (vidéo)

« Mission Impossible : Protocole fantôme » est un film de Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Renner, et Simon Pegg dans les rôles principaux. Et il est en mode rediffusion ce soir sur France 2 dès 21h00. Retrouvez-le également en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France.TV.



« Mission Impossible : Protocole fantôme » : synopsis

Impliquée dans l’attentat terroriste du Kremlin, l’agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le président lance l’opération « Protocole Fantôme », Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir l’agence et de déjouer toute nouvelle tentative d’attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l’agent doit s’engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d’IMF dont il n’a pas bien cerné les motivations…

3 choses à savoir autour du film

– Tom Cruise a été accusé de plagiat, Timothy Patrick McLanahan, l’accusant de lui avoir volé l’un de ses scénarios pour ce film.

– Il s’agit du 4ème opus de la saga cinématographique inspirée de la série télévisée du même nom



– L’actrice française Léa Seydoux est au casting de ce film dans le rôle de Sabine Moreau.

Extrait vidéo

En attendant de (re)voir ce film, voici un petit extrait vidéo

