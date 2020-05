« Evasion » ce soir sur M6 : 5 choses à savoir sur le film porté par Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger (vidéo)

4.9 ( 8 )



ANNONCES





« Evasion » de Mikael HAFSTROM est un film d’action porté par deux gros bras du cinéma : Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ! Et il est diffusé ce soir sur M6 dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.



ANNONCES





Avant de vous en dire un tout petit plus sur les coulisses du film, une petite présentation de rigueur s’impose.

« Evasion » : synopsis, histoire

Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons ultrasécurisées. Il teste lui-même l’efficacité de ses bâtiments en se faisant enfermer puis en s’évadant. Contacté par une société privée souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison hi-tech, il se retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe ultra-moderne, harcelé par un directeur impitoyable et son gardien corrompu, Ray découvre une conspiration pour le faire disparaître à jamais. Sa seule chance de survie : une alliance avec Emil Rottmayer, un co-détenu ayant lui aussi un secret. Pour avoir une chance de s’évader, ils vont d’abord devoir se faire confiance…

Casting complet

Dans les rôles principaux :



ANNONCES





Sylvester STALLONE (Ray Breslin)

Arnold SCHWARZENEGGER (Emil Rottmayer)

Sam NEILL (Le médecin de bord)

Jim CAVIEZEL (Willard Hobbes)

Faran TAHIR (Javed)

Amy RYAN (Abigail Ross)

Sam NEILL (Dr Kyrie)

Vincent D’ONOFRIO (Lester Clark)

Vinnie JONES (Drake)

5 choses à savoir autour du film

– C’est la troisième collaboration sur grand écran de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger.

– Quand le hasard fait bien les choses : juste avant le tournage du film, ces deux monstres sacrés du cinéma d’action se sont retrouvés dans le même hôpital pour se faire soigner quelques « bobos » à l’épaule.

– C’est en Louisiane, et plus plus particulièrement du côté de la Nouvelle-Orléans et de Slidell, qu’une grande partie du tournage a été réalisé. Quelques scènes ont été également été tournée en Californie du côté de Los Angeles.

– Grosse déception au box-office pour ce film qui n’a pas rencontré le succès escompté. Comme quoi les têtes d’affiche ne sont pas forcément synonymes de succès. En France il a tant bien que mal réuni 500 000 spectateurs en salles.

– Pour ce film Sylvester Stallone a été nommé comme « Pire acteur » lors de la cérémonie des 34ème Razzie Awards. C’est finalement Jaden Smith dans « After Earth » qui le décrochera

Bande-annonce vidéo

On termine avec la bande-annonce vidéo de votre film…

Amateurs de gros bras, vous avez rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY pour « Evasion » !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

LIENS SPONSORISES