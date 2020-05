Un si grand soleil : nouveau bêtisier à découvrir (VIDEO)

4.4 ( 17 )



Un si grand soleil vidéo – Déjà plus de deux mois que la série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » s’est éclipsée pour cause d’épidémie de coronavirus et d’arrêt des tournages pendant le confinement. Mais alors que le déconfinement à commencer aujourd’hui, vous devez vous demander quand les tournages vont reprendre.

La réponse n’a pas encore été apportée par la production mais on devrait se diriger vers une reprise fin mai/ début juin.



Et en attendant, on vous propose dès aujourd’hui de découvrir en vidéo un nouveau bêtisier des tournages de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ».

L’occasion de rire et de se détendre en regardant les comédiens bafouiller et se prendre de beaux fous rires !



VIDEO Un si grand soleil bêtisier mai 2020

