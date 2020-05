« Joséphine ange gardien » du mercredi 6 mai : vos deux épisodes d’aujourd’hui sur TF1

4.7 ( 12 )



« Joséphine ange gardien » du mercredi 6 mai 2020. Comme chaque jour désormais « Joséphine ange gardien » vous donne rendez-vous aujourd’hui pour deux épisodes en rediffusion. Alors branchez-vous dès 13H50 sur TF1, juste après le JT de 13 heures. Retrouvez également ces épisodes en streaming vidéo et replay sur MYTF1.



Deux épisodes au programme cet après-midi : « En roue libre » dès 13h50 puis « Les Anges » dès 15h30.

« Joséphine ange gardien » du mercredi 6 mai : vos deux épisodes du jour

« En roue libre » : Le nouveau client de Joséphine, un certain Christophe Giovanni, s’est retrouvé dans un fauteuil roulant après un accident de voiture. Il a perdu l’usage de ses jambes. C’est Paola, sa fille, qui a insisté pour qu’il engage une nouvelle assistante personnelle car il doit absolument reprendre son travail d’architecte d’intérieur au lieu de rester à dépérir chez lui… Autant dire que Joséphine est attendue avec impatience. Elle accepte le travail, mais comprend vite l’ampleur de sa tâche. Christophe Giovanni n’est prêt à faire aucun effort. Il a la sensation que sa vie s’est arrêtée le jour où il a été accidenté. Joséphine doit le convaincre qu’il a une famille qui l’aime et un travail qui le passionne. Il a encore de beaux jours à vivre. Sa mission est loin d’être évidente…



« Les anges » : C’est au musée du Bourget que Joséphine apparaît. Elle ne tarde pas à rencontrer Claire, sa cliente, ainsi que Simon, son tout jeune fils, âgé de 10 ans. Celui-ci est passionné d’aérospatial. Et pour cause, son père était ingénieur et a longtemps travaillé à Kourou. Claire n’est revenue à Paris qu’après la mort accidentelle de celui-ci. Elle a toutefois promis à son fils qu’il retournerait assister au décollage d’une fusée pour ses dix ans. Hélas, elle est au chômage et elle n’a pas les moyens de financer ce voyage. Joséphine comprend qu’elle est là pour les aider à trouver une solution. Apprenant que sa cliente a été chanteuse dans le passé, elle décide de l’inscrire au concours de chorale qu’organise la ville. Elle entraîne avec elle plusieurs autres locataires de leur petit immeuble. Avec le prix, Joséphine est convaincue qu’ils pourront régler le voyage de Simon à Kourou, comme les vacances des enfants de la cité. A Joséphine de faire en sorte que le rêve devienne réalité…

Au casting de cet épisode Lorie Pester !

Retrouvez « Joséphine ange gardien » dès 13h50 sur TF1 et MYTF1.

