Coronavirus : le chanteur Vianney touché par le Covid-19, il se confie

4.8 ( 12 )



ANNONCES





Vianney a été absent des réseaux sociaux pendant plusieurs semaines, sans donner d’explications particulières, ce qui a beaucoup inquiété ses fans. Et pour cause, le chanteur vient de révéler dans une interview pour le Parisien qu’il avait été atteint par le coronavirus et qu’il avait souffert de complications !

Testé positif au Covid-19, Vianney était mal pendant deux semaines mais âgé de 29 ans, il s’est finalement remis sans devoir passer par une hospitalisation.



ANNONCES





« J’ai chopé le truc. (…) J’ai eu une fièvre et une toux de dingue, avec des complications » a confié Vianney, expliquant que la maladie a « duré quinze jours » et « ne pas avoir eu besoin d’être hospitalisé »

« C’était une version très soft, peut-être parce que je suis jeune… Mais ce qui m’arrive n’est pas très important » a conclut Vianney, qui sortira demain un tout nouveau single.



ANNONCES





En effet, il dévoilera ce jeudi 7 mai à 7h son nouveau titre intitulé « N’attendons pas ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

LIENS SPONSORISES