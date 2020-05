Audiences TV prime 5 mai : « Harry Potter et la coupe de feu » largement en tête, record pour Martin Weill sur TMC

4.6 ( 11 )



ANNONCES





Audiences TV prime 5 mai 2020. On prend les mêmes et on recommence. Comme chaque mardi soir « Harry Potter » a tout écrasé sur son passage. Hier soir le 4ème film de la saga « Harry Potter et la coupe de feu » a écrasé la concurrence en réunissant 6.93 millions d’inconditionnels soit 28.3% du public présent devant son poste de télévision.



ANNONCES





C’est un peu moins bien qu’il y a 7 jours. La semaine dernière en effet « Harry Potter et la coupe de feu » avait réuni 7.49 millions d’inconditionnels soit 30.1 % du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime 5 mai 2020 : autres chaînes

France 3 s’en sort très bien avec la suite de la saison 4 « Tandem ». Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont pu compter sur 5.11 millions de fidèles soit 18.8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant la petite lucarne.



ANNONCES





Soirée plus difficile pour M6 et « Cauchemar en cuisine ». En mode rediffusion ce premier numéro de la soirée à Roumazières-Loubert s’est contenté de 2.40 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 8.8% sur l’ensemble du public.

Déception pour le documentaire de France 2 « Comme les autres » de Frédéric Lopez. Il n’a en effet suscité l’intérêt que de 1.98 millions de Français. La part de marché atteint 7.2 %.

Notez également le beau succès de « Covid-19 : la fin de l’American Dream » de Martin Weill. Verdict : 1 million de curieux pour une part d’audience moyenne de 3.6%. Il s’agit de la meilleure performance de Martin Weill sur TMC en prime-time.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES