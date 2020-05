« Koh-Lanta : l’île des héros » finale : le 5 juin en direct !

4.6 ( 9 )



« Koh-Lanta : l’île des héros » finale. Vous l’attendiez ? Elle est enfin annoncée ! Après cette période de confinement qui a contraint la chaîne à raccourcir certains épisodes pour ne pas tomber en rupture, la finale est annoncée pour le 5 juin 2020. Et le dépouillement aura bien lieu en direct.



Pour autant et parce que cette saison n’est décidément pas une saison comme les autres, cette finale sera un brin différente de celles des saisons précédentes. Et vous allez très vite comprendre pourquoi.

« Koh-Lanta : l’île des héros » finale : 29 mai et 5 juin !

Alors que ces finales sont souvent interminables (de par leur durée), cette dernière sera cette fois divisée en deux parties.

– Le vendredi 29 mai 2020, vous vous contenterez de l’épreuve de l’orientation



– Le vendredi suivant, à savoir le 5 juin, place à la mythique épreuve des poteaux et au fameux dépouillement qui désignera le grand gagnant

Plus d’infos à venir. En attendant retrouvez « Koh-Lanta : l’île des héros » ce vendredi 15 mai 2020 dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo

