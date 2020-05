Koh-Lanta l’île des héros : pas d’éliminé lors de l’épisode 12 (résumé + replay 15 mai)

4.7 ( 6 )



Koh-Lanta l’île des héros, épisode 12 du vendredi 15 mai 2020 – C’est parti pour le 12ème épisode de Koh-Lanta l’île des héros. Après son élimination, Jessica rejoint le camps du jury final et explique la trahison de Régis, à qui elle en veut particulièrement. Et sur le camps, Claude se sent bien seul…

La bouteille annonce déjà le jeu de confort. A la clé : le confort absolu dans un palace et une visioconférence avec leurs proches !



C’est le dernier jeu de confort de l’aventure et c’est une épreuve classique de Koh-Lanta : le parcours en cinq étapes avec pour chaque homme un sac de 5 kilos, et pour chaque femme 4 kilos.

Les sacs se transmettent. Claude est le premier à recevoir un deuxième sac, il a donc 14kg. Eric finit dernier et donne son sac à Moussa pour rééquilibrer, il a donc lui aussi 14kg. Moussa finit ensuite dernier, Claude lui demande de ne pas charger les filles et de lui donner ses sacs !! Il a donc 28kg et peine… Sans surprise, il finit dernier. Claude décide de donner ses sacs à celle qui a finit 3ème, donc Inès.



Inès râle alors qu’au conseil la veille, les trois femmes étaient d’accord sur le fait qu’il fallait faire au mérite désormais… Inès avoue qu’elle ne votera pas au mérite et Claude décide alors de partager les sacs entre les 3 femmes. Et c’est Naoil qui remporte ce jeu de confort !!

Denis propose à Naoil de partager son confort et contre toute attente, elle choisit Inès ! Alexandra est déçue et ne comprend pas… Naoil et Inès arrivent dans une villa de rêve, elles hallucinent et sont euphoriques. Elles peuvent donner leur linge à laver et prendre une douche chaude !

De retour sur le camps, Eric et Alexandra sont déçus de passer à côté de ce confort. De son côté, Claude est remonté contre Inès. Il discute avec Eric et il se dit que s’il remporte la prochaine immunité, il pourra céder son collier d’immunité et il se verrait bien lui donner !

Les aventuriers se couchent tandis que Nooil et Inès sont comme des princesses. Robes et dîner copieux ! Elles peuvent ensuite appeler leurs proches en visioconférence. Inès appelle sa tante et son oncle, qui l’ont toujours soutenue. Et Naoil appelle son compagnon, qui a hâte qu’elle revienne et qu’ils se marient.

Et le lendemain matin, les deux femmes profitent d’un petit déjeuner de rêve ! Sur le camps, tout le monde pense à l’immunité, c’est le dernier totem ! Ils mangent du riz et du poisson alors que la bouteille annonce l’épreuve d’immunité. Ils s’y rendent plus motivés que jamais, Naoil et Inès les rejoignent auprès de Denis. Inès s’excuse par rapport à Claude.

Il s’agit de l’épreuve des dominos à positionner sur une poutre en passant par un quadrillage qui, si on le touche, peut tout faire tomber. Denis informe que la personne qui terminera dernière de cette immunité sera éliminée sur le champs, aux portes de la finale de Koh-Lanta !

Mais pour voir cette épreuve, il faudra patienter jusqu’à vendredi prochain puisque l’épisode de ce soir est raccourci.

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 15 mai 2020, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous vendredi 22 mai pour suivre le prochain épisode de Koh-Lanta.

