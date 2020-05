« La folie des grandeurs » avec Louis de Funès et Yves Montand : cet après-midi sur France 2 (vidéo)

4.9 ( 13 )



ANNONCES





« La folie des grandeurs », un film culte porté par Louis de Funès, Yves Montand ou bien encore Alice Sapritch… À peine plus d’un mois après sa diffusion en prime, le voilà encore au programme cet après-midi sur France 2. Rendez-vous cette fois dès 14h25 sur la chaîne mais aussi en stremaing vidéo via la fonction direct de France.TV. Pas de replay puisqu’il s’agit d’un film de cinéma.



ANNONCES





« La folie des grandeurs » : synopsis

Don Salluste, petit maître tyrannique, ministre du roi d’Espagne, est en disgrâce. Pour se venger, il entreprend de compromettre la Reine avec son valet Blaze qu’il fait passer pour son cousin. Mais le pauvre Blaze est bientôt encombré d’une gouvernante peu attirante, folle amoureuse de lui et très empressée. Une comédie endiablée, menée tambour battant par le trio De Funès, Montand et Sapritch.

Le saviez-vous ?

📽️ Au départ c’est Bourvil qui devait camper le rôle de Blaze. Il est mort quelques mois seulement avant le début du tournage. Et c’est Yves Montand qui a été choisi pour le remplacer



ANNONCES





📽️ C’est Michel Polnareff qui a signé la bande-originale du film. Il a avoué s’être grandement inspiré des musiques d’Ennio Morricone

📽️ La superbe Karin Schubert a poursuivi sa carrière mais dans un registre un peu particulier. Après ce rôle qui aurait pu lui ouvrir bien des portes, elle a choisi une autre voie : les films pour adultes…

📽️ Enorme succès en salles, le film a été l’un des plus films les plus vus de 1971. En France il a convaincu 5.6 millions de spectateurs.

Bande-annonce officielle

Et on finit comme souvent par la bande-annonce officielle de ce merveilleux film qui nous mettra une fois de plus un peu de baume au coeur à J-1 du déconfinement.

Audience en prime

Le 12 avril dernier, face à « Baby Boss », « La folie des grandeurs » avait encore amusé 5.30 millions de nostalgiques soit 19.1% des téléspectateurs. Un très beau score pour un film dont tous les Français connaissent les répliques par coeur.

En sera t-il de même cet après-midi alors que la pluie s’invite sur une grande moitié sud du pays ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

LIENS SPONSORISES