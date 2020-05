Les Mystères de l’Amour : résumé et vidéo de votre épisode inédit du 10 mai

4.5 ( 11 )



Les Mystères de l’Amour en avance : résumé et vidéo de l’épisode 24 du dimanche 10 mai 2020 – Alors que la plupart des séries sont arrivées à court d’épisodes inédits avec l’arrêt des tournages pendant le confinement du coronavirus, TMC continue bel et bien de proposer des inédits de sa série « Les Mystères de l’Amour ». Comme chaque dimanche et alors que le tournage de la série phare de la chaîne reprendra la semaine prochaine (voir notre article), ce soir les fans des Mystères de l’Amour pourront ainsi découvrir l’épisode 24 de la saison 22, intitulé « Double drame ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Les Mystères de l’Amoure – résumé de l’épisode 24 saison 22

Les ravisseurs de Victor demandent une rançon. Pour aider Nicolas et José, Tania va voir son ami Big Shake. Sous le choc de l’annonce de Léa, Bénédicte tente de raisonner sa fille.

Les Mystères de l’Amour – vidéo premières minutes de l’épisode du 10 mai



▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur myTF1 en cliquant ici

