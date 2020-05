« Le Grand bêtisier » du 23 mai 2020 : ce soir sur TF1

4 ( 4 )



« Le Grand bêtisier » du 23 mai 2020. Après deux mois de confinement, retrouvez « Le Grand bêtisier » ce soir sur TF1 dès 21h05 (ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming). L’occasion d’une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Aux commandes de ce divertissement à hurler de rire, Karine Ferri et Christophe Beaugrand.



« Le Grand bêtisier » du 23 mai 2020 : demandez le programme

Vous découvrirez toutes (ou presque) les images les plus drôles de la saison, les bêtisiers inédits des tournages de vos séries télé, des moments « off » de vos émissions préférées, sans oublier bien sûr des fous rires d’anthologie.

Pour passer une bonne soirée de RIRES rdv demain soir sur @TF1 avec Karine Ferri on vous invite au #GrandBetisier 😆🤣😂 pic.twitter.com/RUsEnFnwhF — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) May 22, 2020



Alors prêts à hurler de rire ? Si oui, rendez-vous sans faute dès 21h05 sur TF1

