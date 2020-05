« Mémoire de sang » : votre téléfilm de ce soir sur France 3

4 ( 4 )



ANNONCES





« Mémoire de sang » un téléfilm en rediffusion au programme TV de ce samedi 23 mai 2020. Signé Olivier Guignard, il devrait vous amener à vous poser cette question : « Connaît-on réellement ses proches ? ».

« Mémoire de sang » ou comment reprendre une vie normale lorsqu’un être cher disparu vingt ans auparavant réapparaît dans votre vie ?



ANNONCES





Au casting : Louise Monot (Louise), Isabelle Gélinas (Sandrine), Blandine Bellavoir (Camille) ou bien encore Samir Boitard (Antoine)

Mémoire de sang : l’histoire

Louise, 32 ans, est médecin anesthésiste au CHU du Havre. Sa vie avec son mari pédiatre et leurs deux enfants, heureuse et sans histoires, est soudain bouleversée par la découverte du corps momifié de son beau-père dans le béton d’une écluse en réfection. Michel Vasseur, le mari de sa mère, l’homme qui l’a élevée, avait brusquement quitté sa famille et la région il y a 18 ans, sans plus jamais donner de nouvelles…



ANNONCES





Teaser vidéo

En attendant de découvrir cet unitaire, voici quelques images avec le teaser vidéo mis en ligne par France 3 en 2018 lors de sa première diffusion

Connaît-on réellement ses proches ? Mémoire de sang pose la question au Havre demain soir. pic.twitter.com/uE0rTJF2tw — France 3 (@France3tv) September 21, 2018

Si vous ne parvenez pas à voir la vidéo, découvrez-là ICI sur le compte Twitter officiel de la chaîne

Quelle audience ?

Lors de sa première diffusion en clair en septembre 2018, ce téléfilm avait convaincu 3.45 millions de curieux pour 18.3% de part de marché. Mieux ou moins bien ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

LIENS SPONSORISES