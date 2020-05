4.9 ( 8 )



« Les Bodin's Grandeur nature » au programme TV de ce mardi 12 mai 2020.



« Les Bodin’s Grandeur nature » : présentation

Dans la plus célèbre ferme de France, le tas de fumier trône dans la cour et les animaux à poils et à plumes (âne, coq, poules, chien, cochon, chèvres…) gambadent en liberté. Le décor est planté Grandeur Nature. La propriétaire, Maria, va sur ses 87 printemps mais elle a bon pied bon œil. Cette veuve coriace vit avec Christian, son fils unique qui n’a pas intérêt à trop la ramener.

À la maison, c’est elle qui porte la culotte ! À la fois roulée et pleine de bon sens bodinesque, cette paysanne a son franc-parler et un avis sur tout. Elle mène la vie dure au « gamin » et c’est tout juste s’il a son mot à dire ! À la cinquantaine bien sonnée, ce grand dadais ferait bien de se dégrossir. Il serait temps car ce benêt va épouser la Claudine !

En attendant le jour des noces, pas question pour le futur marié de se tourner les pouces ! Nourrir les bêtes, compter la recette après la vente des fromages de chèvre maison, critiquer les voisins ou les envier, servir un coup à boire aux représentants de la maréchaussée, et essayer de tenir tête à « moman » : la vie n’est pas un long fleuve tranquille pour les Bodin’s. Les prises de bec, les souvenirs, comme les moments d’émotions, sont garantis Grandeur Nature. Mais un jour, une péronnelle vient faire tout un foin à la ferme. Julie, la petite cousine de Christian, se croit tout permis. Vocifère. Critique. Se moque. Si cette effrontée pense qu’elle va faire la loi chez Maria, elle se met le doigt dans l’œil. Elle connaît la vie, Maria Bodin, et n’est pas le genre à s’en laisser conter par les gens de la ville.



Vidéo

Bande-annonce de votre spectacle

« Les Bodin’s Grandeur nature », ça vous parle ? Normal le spectacle a déjà été diffusé avec succès sur M6 il y a un peu plus d’un an. En avril 2019, et en comptant les replay, il avait amusé 5.4 millions de téléspectateurs pour 28% de part de marché (audience consolidée à J+7à-). Un énorme succès pour la chaîne qui n’avait atteint de tels niveaux depuis plusieurs années (hors football).

