« Tandem » du 11 mai : ce soir sur France 3 le double épisode « Le poids du passé »

« Tandem » du 11 mai 2020. Suite de la 4ème saison inédite de votre série « Tandem » sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou sur France.TV pour le replay, le streaming vidéo et les épisodes en avant-première.



Ce soir le double-épisode « Le poids du passé »

« Tandem » du 11 mai 2020

Un cambriolage a eu lieu dans le garage d’une vieille dame. Mais deux éléments de taille laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’un fait divers ordinaire : la vieille dame en question est la mère d’un tueur en série, et l’analyse d’une trace de sang laissée dans le garage indique que le cambrioleur possède 50% d’ADN en commun… avec le Lieutenant Erwan Lebellec ! Face à cette situation préoccupante, Erwan doit révéler une partie de son passé. Il y a 10 ans, alors qu’il était étudiant, sa meilleure amie, Johanna Dupieux, a subitement disparu. À en croire le mode opératoire, elle aurait été tuée par un tueur en série. Sauf que, contrairement aux corps des autres victimes, celui de Johanna n’a jamais été retrouvé… Si Erwan a tenté de mettre ce drame derrière lui, sa mère, en revanche, a refusé de tourner la page. Depuis bientôt 10 ans, elle poursuit une enquête, en amateur, pour comprendre ce qui est arrivé à Johanna. La mère d’Erwan a-t-elle fini par s’approcher trop près de la vérité ? Erwan et l’équipe vont-t-ils pouvoir la sauver ? Et faire enfin la lumière sur la disparition de Joanna qui hante Erwan bien plus qu’il n’a jamais voulu le montrer…



Quelle audience en 3ème semaine ?

Malgré la terrible concurrence d’Harry Potter, cette saison 4 se porte plutôt bien. Les deux premiers épisodes de la semaine dernière ont ainsi réuni 5.11 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 18.8%.

Vidéo

Quelques images en attendant ce soir…

😂💥 Il est toujours important de bien communiquer avec son / sa collègue… Surtout quand c'est votre ex ! @tandemserietv, c'est demain à 21.05 ! Les épisodes précédents sur https://t.co/yQP3EQYsOu ▶ https://t.co/pvdgCx9eii pic.twitter.com/cEIs5epaSW — France 3 (@France3tv) May 11, 2020

Vidéo également visible sur le compte Twitter de la chaîne en cliquant ICI.

