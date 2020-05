« Les Mariés de l’an II » avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert cet après-midi sur France 3

4.6 ( 13 )



« Les Mariés de l’an II » c’est aujourd’hui sur France 3 dès 13h50. Signé Jean-Paul Rappeneau, et porté par Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert et Laura Antonelli, cette comédie d’aventure vous sera proposé dans le cadre du cycle Jean-Paul Belmondo. Notez que vous pourrez aussi voir le film depuis tous vos appareils connectés en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV.



« Les Mariés de l’an II » : histoire, synopsis

Nicolas Philibert, un français exilé en Amérique, s’enrichit et s’apprête à épouser une riche héritière. Avant cela, il doit divorcer de sa femme Charlotte qu’il part retrouver en France. Toutefois, pendant son absence la Révolution a fait rage et à son arrivée à Nantes, Philibert a bien du mal à remettre la main sur Charlotte, étroitement liée à une famille de royalistes.

Le saviez-vous ?

– Le titre du film fait référence aux soldats de l’an II, une importante mobilisation populaire contre les invasions étrangères (source)

– Au départ Jean-Paul Rappeneau avait pensé à Catherine Deneuve pour camper le rôle principal et non à Marlène Jobert.



– Beau succès en salles pour ce film. Lors de sa sortie en 1971, il a convaincu 2.8 millions de Français.

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film…

Dernier film du cycle Belmondo, « Les Mariés de l’an II » est à (re)découvrir cet après-midi sur France 3 et France.TV. Rendez-vous dès 13h50.

