« Plus belle la vie » du 29 mai 2020 : deux épisodes en rediffusion pour la dernière fois ce soir (+ audience)

« Plus belle la vie » du 29 mai 2020. Ce soir sur France 3 deux épisodes de rediffusion de « Plus belle la vie » vous seront proposés dès 20h15 sur France 3 et France.TV. Mais attention c’est la dernière fois ! À partir de ce lundi 1er juin 2020, un seul épisode au programme puis vous retrouverez le jeu « Tous à la maison » d’Alex Goude.



« Plus belle la vie » du 29 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 2823 : Estelle annonce à Djawad que c’est terminé entre eux. Julio pense qu’il devrait tirer une croix sur elle, mais Djawad ne veut pas abandonner. A sa demande, il prend une chambre au Céleste pour ne pas la brusquer. Estelle voudrait s’occuper de l’inhumation de Noham.

Jérôme se sent instrumentalisé par Eugénie. Kefda veut que Vincent retire sa plainte, sinon, il lui retire le chantier de la médiathèque. Vincent hésite entre la santé de sa boîte et le déshonneur, et choisit finalement le deuxième. Les Belesta explosent de joie en apprenant qu’il va retirer sa plainte.



Benoît conseille à Nicolas de laisser gagner Riva au tennis pour sa revanche. Nicolas, gentiment, le laisse gagner. Riva pérore, mais surprend un clin d’œil entre Nicolas et Benoît. Thomas tempère ses doutes. Mais Riva veut en avoir le cœur net et vient déranger Coralie chez elle pour trouver Nicolas… qui n’arrive que plus tard.

Yolande a peur de ne pas savoir soulager Emmanuelle face à sa maladie. Mais elle sait trouver les gestes et les mots pour l’apaiser et lui faire accepter la mort. Babeth le constate, mais refuse toujours de l’accepter. Emmanuelle demande à Babeth avec sincérité ses chances de survie avec le protocole proposé…

Épisode n°2824 : Estelle annonce aux Mistraliens qu’elle a rompu avec Djawad. Elle veut vérifier que Djawad a bien compris qu’elle ne reviendrait jamais vers lui. Celui-ci s’énerve et lâche ce qu’il a sur le cœur. Samia obtient de Patrick l’autorisation pour Estelle de récupérer le corps…

Vincent va à reculons aux excuses publiques qu’il doit faire à Jérôme. Jérôme est satisfait, mais Vincent lui fait comprendre que ce tapage médiatique l’a grillé auprès de tous les patrons du coin. Laetitia réconforte Jérôme, qui constate effectivement qu’il a été blacklisté.

Coralie propose à Nicolas de lui faire la cuisine. Thomas lui donne des ingrédients, et roule des piments dans une serviette… serviette que Coralie, par inadvertance, noue sur les yeux de Nicolas. Les yeux brûlés, il va aux urgences. Riva rit de sa mésaventure et exige la vérité sur sa partie de tennis en échange des soins.

Delport vient voir Céline pour fustiger sa citation à comparaître, et l’assure qu’il ne viendra pas. Jeanne est écœurée de voir que le responsable de la dérive de sa fille ne sera pas présent, et échafaude une vengeance. Elle vient voir Delport pour lui annoncer qu’il va « payer » pour la mort de sa fille biologique et pour son arrogance.

Et l’audience dans tout ça ?

Quant à l’audience elle reste un brin désastreuse. Vivement que les inédits soient de retour.

Hier soir le premier épisode s’est ainsi contenté de 1.12 million de fidèles pour 5.1% de part de marché.

Un peu mieux pour le second, mais toujours très loin des scores d’antan, avec 1.53 million de fans (pda 6.6%).

Pour comparaison les inédits flirtaient il y a quelques semaines encore avec les 3.5 millions de téléspectateurs.

