« Les Mystères de l’Amour » : les tournages reprennent le 13 mai !

« Les Mystères de l’Amour » actu (Coronavirus, déconfinement, reprise des tournages). En voilà une bonne nouvelle, enfin pour les fans cela va de soi. Les comédiens de la série de TMC « Les Mystères de l’amour » retrouveront les plateaux de tournage dès ce mercredi 13 mai 2020, et ce dans le respect des mesures de sécurité sanitaires (gestes barrière, distanciation sociale…)

Ces nouveaux épisodes (saison 23) racontent la vie de nos héros quelques jours après la fin de l’épidémie. Les personnages on été confinés comme tous les Français pendant plusieurs semaines et la vie va reprendre son cours.



Des histoires d’amour, de l’action, de l’humour, tous les ingrédients qui font le succès des « Mystères de l’Amour » seront présents. Fanny préparera avec la complicité de Christian, sa tournée alors qu’elle est menacée par une secte, Bénédicte sera partagée entre deux amours, José se débattra au milieu de ses deux femmes. Hélène, Jeanne, Ingrid et Rudy se retrouveront confrontées à de dangereux trafiquants… avec en plus une menace sur le couple mythique Hélène et Nicolas.

Les mystères de l’amour, qui réunissent en moyenne plus de 700.000 téléspectateurs, sont actuellement sur l’antenne de TMC tous les dimanches à 19h50 avec des épisodes inédits.



Les Mystères de l’Amour c’est également en replay streaming vidéo sur MYTF1/TMC

Avez-vous hâte de découvrir ces nouveaux épisodes ?

