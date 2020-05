« Les plus belles vacances » saison 3 : Valérie Damidot de retour dès le 8 juin 2020

5 ( 2 )



« Les plus belles vacances » saison 3 c’est dès le 8 juin sur TF1. Et l’émission nous sera toujours présentée par Valérie Damidot. Rendez-vous dès le lundi 8 juin dès 18h10 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« Les plus belles vacances » saison 3

Pour cette saison inédite, chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers vont avoir une chance incroyable : visiter de sublimes lieux afin de choisir le meilleur endroit où ils poseront leurs valises pour leurs prochaines vacances.

Dans chaque lieu, ils feront la rencontre d’un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et les loisirs possibles puisque l’objectif est de convaincre les duos de vacanciers.



Rappel du principe de l’émission

A chaque nouvel épisode, les vacanciers auront une problématique bien précise :

– Deux mamans solo qui cherchent un endroit pour partir avec leurs enfants

– Une équipe de football féminine au complet qui part en vacances

– Les premières vacances d’un jeune couple après l’arrivée du nouveau-né

– Deux familles qui cherchent un séjour à petit budget

– Six cousines qui décident d’organiser une joyeuse cousinade

Après chaque visite, les duos de vacanciers devront attribuer deux notes à chaque lieu et sans se concerter :

– L’hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de ses attentes ?

– Les loisirs : Y-a-t-il suffisamment d’activités pour combler toutes les attentes des vacanciers ?

Chacune de ces visites se dérouleront sous le regard des autres propriétaires qui n’hésiteront pas à commenter les hébergements de leurs concurrents. Sans oublier les conseils avisés et la bonne humeur de Valérie Damidot dans cette compétition ensoleillée.

A l’issue de chaque épisode, le duo de vacanciers devra se mettre d’accord et annoncera aux propriétaires qui sera le grand vainqueur parmi les trois hébergements proposés.

Le propriétaire du lieu gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers, eux, auront la certitude d’y vivre Les plus belles vacances !

Comment les propriétaires vont-ils convaincre les futurs vacanciers de choisir leur hébergement ?

Bienvenue dans la plus grande compétition de lieux de vacances !

Quelles nouveautés ?

Interrogée par TF1, Valérie Damidot a annoncé les nouveautés de cette saison 3…

« Les saisons précédentes, nous sommes allés en Occitanie, Côte d’Azur ou encore région Paca et la Nouvelle Aquitaine ! Cette année, nous ajoutons une nouvelle destination :la montagne. Ainsi, vous découvrirez le Lac d’Annecy, le Lac Léman… La montagne reste une destination très prisée des familles. Cette année encore vous allez découvrir des lieux de rêve, toujours différents d’une saison à l’autre ! Et le profil des vacanciers varie une fois de plus avec des problématiques très diverses. Une chose est sûre : on vous promet du dépaysement et de l’évasion » a annoncé l’animatrice du programme.

« Les plus belles vacances » c’est dès le 8 juin 2020 sur TF1. L’occasion de s’évader un peu à quelques semaines seulement de ces vacances d’été 2020 qui seront un peu spéciale cette année.

