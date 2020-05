The Voice : la finale aura lieu le samedi 13 juin

5 ( 5 )



ANNONCES





The Voice 2020, la finale – C’est le samedi 13 juin qu’aura lieu la grande finale de la saison 2020 de The Voice, présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri. Au programme, un show sur mesure et d’exception après une demi-finale unique dans l’histoire du programme, qui se déroulera une semaine avant.

En effet, pour la première fois, le public a eu les pleins pouvoirs pour désigner les 4 finalistes en choisissant ses talents préférés, toutes équipes confondues ! Aucun des 4 coachs, Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo, n’a eu l’assurance de retrouver des talents de son équipe en finale !



ANNONCES





Pour la finale de The Voice 2020, les 4 derniers talents vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes avec un seul objectif en tête : convaincre les téléspectateurs.

Seul l’un d’entre eux sera sacré The Voice uniquement par le public et remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.



ANNONCES





Qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante ? Quel talent les téléspectateurs vont-ils choisir pour devenir « THE VOICE 2020 » ? C’est au public seul d’en décider !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

LIENS SPONSORISES