Plus belle la vie : un acteur phare sur le départ ?

Alors que le tournages de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » reprennent cette semaine, il y a un acteur phare qui n’a pas repris et s’est même considérablement éloigné de Marseille. En effet, le beau Marwan Berreni, alias Abdel Fedala, ne devrait pas revenir de si tôt dans « Plus belle la vie » puisqu’il s’est installé loin des plateaux et semble avoir d’autres projets.

« Je vis depuis un an en Bourgogne. A 1h30 de Paris et à 2h20 des studios de Marseille, sur la route des vins, tout près des bons restaurants » a expliqué l’acteur à nos confrères de Télé Star.



« J’ai d’ailleurs envie d’ouvrir un jour un établissement » a-t-il précisé. « J’ai envie de travailler un peu dans la vigne. Avoir une activité manuelle me manque, mais j’ai quand même créé un espace pour mes bureaux dans ma maison pour accueillir, notamment, les auteurs qui travaillent sur mon projet de série. J’ai sauté le pas pour une nouvelle vie, on verra bien ! »

Autant dire que Marwan Berreni semble faire une pause de PBLV. Mais après des mois à enchainer les intrigues et donc les tournages, ça n’a rien d’étonnant.



