« Mon beau père , mes parents et moi » c’est ce soir sur M6 (vidéo)

4.7 ( 16 )



« Mon beau père , mes parents et moi » de Jay ROACH est en mode rediffusion ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6Play.



Une comédie au casting de choc avec dans les rôles principaux : Robert De Niro, Dustin Hoffman, Ben Stiller et Barbra Streisand.

« Mon beau père , mes parents et moi » : histoire, synopsis

Greg Focker (Ben Stiller) est un brave infirmier qui accumule les déboires, les maladresses et les fauxpas. Soucieux de plaire à tout le monde et de faire oublier son nom grotesque, sa première entrevue avec ses futurs beaux-parents Jack (Robert de Niro) et Dina Byrnes (Blythe Danner) fut un concentré exemplaire de tout ce qu’il ne faut pas faire dans de telles circonstances. Entre-temps, les choses se sont arrangées, et Greg a même réussi à amadouer le terrifiant Jack et à intégrer son cercle de confiance.

Pam (Teri Polo) et lui peuvent donc envisager le mariage, mais il reste à organiser une réunion entre les Byrnes et les Focker. Un paisible week-end en Floride dans la propriété de Bernie (Dustin Hoffman) et Roz Focker (Barbara Streisand) – lui fervent libéral, elle sexologue militante – permettra enfin aux deux familles de lier connaissance. Un ultime examen de passage, qui ne devrait pas poser de problème…



À propos

Ben Stiller voulait absolument que Barbra Streisand interprète le rôle de Roz Focker, la mère de son personnage. Il parvint finalement à sortir de sa retraite la comédienne qui n’avait plus tourné depuis « Leçons de séduction » en 1997.

Dustin Hoffman et Barbra Streisand se connaissaient depuis quarante ans mais n’avaient jamais tourné ensemble.

Le second volet de “Mon beau-père et moi” est sorti en salle en 2005 et enregistré 1.7 million d’entrées en salle en France.

« Mon beau père , mes parents et moi » : bande-annonce

« Mon beau père , mes parents et moi » est à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur M6.

