Mort de l’acteur Jerry Stiller, le père de Ben Stiller, à 92 ans

Le comédien Jerry Stiller, le père de l’acteur Ben Stiller, est mort à l’âge de 92 ans. C’est son fils qui a annoncé la triste nouvelle ce lundi sur son compte du réseau social Twitter.

« Je suis triste de dire que mon père, Jerry Stiller, est décédé de causes naturelles. Il était un arrière grand-père et un grand-père, et le mari le plus dévoué d’Anne pendant environ 62 ans. Il nous manquera beaucoup. Je t’aime papa. » a-t-il écrit.



Jerry était surtout connu pour avoir joué le rôle du père du personnage de George Costanzas, Frank, dans la série télévisée de NBC « Seinfeld », avant de décrocher le rôle d’Arthur Spooner dans « The King of Queens ».

Il est également apparu dans des films tels que « The Heartbreak Kid », « Heavyweights », ou encore « Zoolander » aux côtés de son fils.



Jerry laisse en deuil Ben, sa sœur Amy et plusieurs petits-enfants. Son épouse et la mère de Ben et Amy, l’actrice et comédienne Anne Meara, est décédée en 2015.

