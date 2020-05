« Les 3 frères » : quelques anecdotes sur le film de TF1 ce soir (vidéo)

4.7 ( 16 )



ANNONCES





« Les 3 frères », le film de et avec Didier Bourdon et Bernard Campan, est en mode rediffusion ce soir, lundi 4 mai 2020. Egalement au casting l’autre « Inconnu » (Pascal Légitimus, ndrl), Anne Jacquemin ou bien encore Antoine du Merle.



ANNONCES





Pour ne pas en rater une miette, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.

« Les 3 frères » : histoire, synopsis

Nés de père inconnu et abandonnés successivement par une mère frivole chanteuse de cabaret, Bernard, Didier et Pascal découvrent qu’ils sont demi-frères lorsqu’ils se retrouvent, à la mort de leur mère chez le notaire. Ce dernier leur apprend qu’ils ont hérité d’un million chacun. Du coup, ils vont changer de vie. Acteur mythomane et raté qui a échoué dans le porno, Bernard s’achète l’américaine de ses rêves. Surveillant de grande surface aux ambitions d’intellectuel, Didier envoie paître sa future belle-famille. Pascal, cadre branché, se vante inconsidérément d’avoir gagné une grosse somme sur un coup de bourse.



ANNONCES





3 choses à savoir sur le film

📽️🎬 Dans ce film on retrouve quelques clins d’oeil à certains sketchs de « La Télé des Inconnus ». Les avez-vous repérés ?

📽️🎬 À la fin du film, il est à faire référence aux « Rois mages », titre du film que notre trio tournera 6 ans plus tard.

📽️🎬 Sorti en 1995, « Les 3 frères » a été un gros succès du box-office avec 6.9 millions de spectateurs.

📽️🎬 Le deuxième volet « Les Trois Frères : le Retour » a par contre été un échec. Descendu par la critique, il a bénéficié d’un très mauvais bouche-à-oreille terminant sa carrière à seulement 2.24 millions de spectateurs.

📽️🎬 Hasard (ou pas) de la programmation, ce second volet a été diffusé il y a quelques jours à peine sur France 3 mais a résonné tel un flop pour la chaîne.

Bande-annonce : vidéo

Et on termine avec les images et la bande-annonce de votre film….

<

« Les Trois Frères » c’est votre film de ce lundi 4 mai 2020. Et c’est sur TF1 que ça se passe dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 16 Aucune note

LIENS SPONSORISES