« Plus belle la vie » du 11 mai 2020 : dans vos deux épisodes de ce soir (vidéos + audience)

4.3 ( 11 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 11 mai 2020 (PBLV en avance). Alors que les audiences deviennent plus qu’inquiétantes, retrouvez ce soir sur France 3 ou sur France.TV deux épisodes de PBLV en mode rediffusion. Ce soir les numéros 2795 et 2796 déjà diffusés en juillet 2015.



ANNONCES





« Plus belle la vie » du 11 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 2795 : Estelle insiste pour relayer Dajawad auprès de Noham. Julio a compris qu’ils couvraient Noham après le braquage mais promet à Djawad de ne rien dire à la police. Sofia, la femme de Christopher Cannelli, est interrogée par la police au sujet des ennemis éventuels de son mari, et se braque contre les insinuations de Patrick…

Face aux questions de Thomas et Riva, Baptiste se voit contraint d’assumer le bruit des ébats de Léon et Capucine. Mais les ados entendent dans la journée des éclats de voix liés à une dispute. Alors que la vaisselle vole dans l’appartement de Franck, Capucine vire Léon, et décide de rester seule à Marseille…

Boher se résout à devenir propriétaire. Mais son rêve est d’acheter une maison. Il emmène Samia, visiter une villa en banlieue de Marseille. Samia refuse de s’enterrer loin du centre, et de subir des heures d’embouteillage…



ANNONCES





Zoé offre à Benoît des pastilles de nicotine pour arrêter de fumer. Benoît en veut à Stéphane, qu’il décide de ne plus couvrir devant sa fille. Par hasard, Zoé découvre que son père est l’unique fumeur de la coloc…

Épisode 2796 : Alors qu’Estelle vient ravitailler Noham, il l’embrasse et Estelle part en refusant de le revoir. De retour aux Belles du Mistral, Estelle invoque un faux prétexte auprès de Djawad pour éviter de retourner à la planque de Noham. La police cherche les empreintes du meurtrier sur les lieux de la vente aux enchères. Djawad part voir Noham pour lui demander de quitter Marseille au plus vite, pour rassurer Estelle…

Boher demande à Samia de reconsidérer l’achat de la villa en banlieue. Samia repart visiter la maison avec Mélanie qui est emballée. Devant l’enthousiasme de Boher qui dépeint à Jean-François l’endroit de rêve qu’il a trouvé, Samia accepte de changer de vie. Au même moment, Philippe, le père de Boher appelle son fils…

Kevin veut draguer Capucine, mais découvre qu’elle a déjà remplacé Léon en la présence d’Oleg, qu’elle vient de rencontrer. Emma n’en peut plus d’entendre leurs gémissements et décide de les virer de chez elle…

Luna aimerait que le Céleste soit plus rentable pour embaucher quelqu’un qui pourrait l’aider. Frémont propose de faire salon de thé pendant l’après-midi, mais Wanda refuse de lui prêter son carnet d’adresse. Luna valide l’idée, mais à la charge de Frémont…

Léger mieux côté audience, mais…

Vendredi soir un léger mieux du côté des audiences mais cela reste catastrophique avec :

– 1.12 million de téléspectateurs et 4.5% de pda pour le premier épisode

– 1.56 million de téléspectateurs et 6.1% de pda pour le seconde épisode

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES