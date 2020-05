« Plus belle la vie » du 6 mai 2020 : vos épisodes de ce soir (vidéo)

4.5 ( 16 )



« Plus belle la vie » du 6 mai 2020. PBLV est encore en mode rediffusion ce soir pour cause de rupture d’inédits. Et comme chaque soir, enfin pour le moment en tout cas, deux épisodes sont au programme dès 20h15. Ce soir les numéros 2789 et 2790 déjà diffusés en juillet 2018.



« Plus belle la vie » du 6 mai 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 2789 : Face à Eugénie qui la questionne, Vitreuil assume le paradoxe de favoriser son amant en se servant de la mémoire de sa petite-fille pour la vente aux enchères. Djawad voit Noham sortir du Céleste avec une jeune femme. Estelle s’agace en apprenant ses exploits…

Luna reproche à Guillaume d’être jaloux et de mettre leurs couples en péril avec son attitude. Caroline trouve Guillaume changé depuis quelques jours, et, prise d’un soupçon, fouille dans son portable. Puis elle vient demander à Luna si elle pense que Guillaume pourrait avoir une maitresse…

Baptiste explique à sa sœur qu’ils vont désormais ouvrir le stand de jus de fruits à l’heure de l’apéro. Discrètement, et grâce à une idée d’Emma, ils rajoutent du rhum au jus d’orange. Devant leur succès, Mirta vient les féliciter…



En garde à vue, Frémont prétend que Pierre Bellemare a commandité sa fausse agression pour se faire de la pub. Prévenu par Wanda, Pierre Bellemare confirme leur version. Frémont et Jocelyn sont libérés…

Épisode 2790 : Noham demande à l’un de ses amis, faussaire, un certain Pujol, de reproduire le badge volé à l’infirmière avec qui il a passé la nuit. Estelle apprend qu’une vente de bijoux va bientôt avoir lieu à l’initiative de Vitreuil. Elle commence à croire que Noham peut s’y intéresser. Eugénie fait remarquer à Vitreuil qu’elle a invité un mafieux à sa vente de charité, en la personne de Christopher Canneli…

Caroline sonde Guillaume sur sa vie pour savoir s’il est heureux avec elle. Il tente de la rassurer mais décline sa proposition de déjeuner sous prétexte d’un squash avec Vincent. Mais Caroline apprend que Vincent déjeune avec Jeanne. Vincent soutient que Guillaume a annulé leur squash à la dernière minute, pour une urgence. Prévenu par son ami, Guillaume reproche à Caroline de douter de lui…

Baptiste, Kevin et Emma créent l’événement sur les réseaux sociaux pour une nouvelle « rhum party » sur la place du mistral. Mais Jean-François est obligé d’annuler leur projet pour vente illégale d’alcool. Le soir venu, une horde d’ados attendent sur la place pour faire la fête…

Dans Massilia News, Eugénie fait un portrait de l’escroc Frémont, remettant même en cause le sauvetage d’Anaïs suite au canular avec Pierre Bellemare. Frémont prétend être bafoué par l’’article de le jeune journaliste. Outrée, Céline veut attaquer le journal pour diffamation…

« Plus belle la vie » c’est aussi en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de France.TV

