Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 10 mai 2020. Demain et comme tous les dimanches soirs, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 10 mai 2020

Dans « Life, le casse-tête du retour à l’école. Entre des maires qui militent pour rouvrir, certains profs qui jugent la mission impossible et des parents inquiets, combien d’enfants vont réellement reprendre le chemin de l’école et faire leur rentrée ?

Et dans « 7 à 8 » … À la veille du 11 mai les masques s’arrachent. Combien coûtent-ils ? Quel valent-ils ? Y’en aura t-il pour tout le monde ?

5000 morts en deux mois. En Italie Bergame, ville martyre du Covid-19, entame son déconfinement et revient à la vie. Reportage sur place.



C’est un peuple qui vit sur l’eau. Au large de la Malaisie, à la découverte des derniers Bajau, des nomades de la mer.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 10 mai 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

