« Les 12 coups de midi » : Éric serein et reposé, Jean-Luc Reichmann en pleine réflexion !

« Les 12 coups de midi ». Comme annoncé c’est donc ce lundi 11 mai 2020 qu’Éric reprendra le chemin des plateaux de tournage du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et oui le plus grand champion en terme de gains – il devance désormais Christian Quesada – sera bien de retour dans le jeu malgré toutes les rumeurs qui le disaient sur le départ.



Il va donc bien, comme l’annonçait Isabelle Morini-Bosc il y a quelques jours à peine, bénéficier d’une dérogation exceptionnelle. Il sera ensuite logé sur place jusqu’à son hypothétique élimination.

📺 Quand et comment vont reprendre les tournages des jeux télévisés ? @IsaMoriniBosc dans #RTLMatin @LVT_RTL avec Yves Calvi. pic.twitter.com/Ej0m1luht5 — RTL France (@RTLFrance) May 4, 2020



Rappelons qu’Éric affiche à ce jour 160 participations et qu’il lui faudra encore un peu de patience avant de rattraper Christian Quesada toujours n°1 avec 193 participations.

« Les 12 coups de midi » : dans quel état d’esprit va t-on retrouver Éric ?

Et certains se demandent dans quel état d’esprit nous allons retrouver notre champion. Il s’était habitué au rythme effréné des tournages et il n’est pas impossible que cette coupure le fasse trébucher. Et oui « Les 12 coups de midi » c’est comme le sport, un petit manque d’entraînement peut avoir de lourdes conséquences.

Oui mais pour Éric c’est tout le contraire. Cette coupure semble lui avoir fait beaucoup de bien. Dans le cadre d’une interview accordé au magazine Télé Star (en kiosques lundi, ndrl), le champion breton a déclaré : « Depuis septembre dernier, j’ai enchaîné les semaines de tournage, on enregistrait cinq émissions par jour. Il y avait les allers-retours sur Paris, plus une certaine pression médiatique (…) Mentalement c’est épuisant. Là, j’ai pu en profiter ».

Et en croyez pas que durant ces presque deux mois de confinement, Éric soit resté inactif. Il a beaucoup bossé et a pu compter sur sa fille de 16 ans. Elle l’a coaché et aidé à réviser pour être au meilleur de sa forme.

Quant à ceux qui se demandent si Éric est serein, il l’est ! Alors que certains ont affirmé qu’il avait peur de retourner sur Paris par peur d’attraper le Covid 19, ce dernier a totalement démenti ses informations. C’est sans aucune crainte qu’il va retrouver le plateau du jeu. « J’irai le coeur léger. J’ai hâte de m’y remettre d’autant que je sais que la production prend toutes les précautions pour notre sécurité » a il déclaré.

Rappelons que les enregistrements se feront sans public et dans le respect des mesures de sécurité sanitaires (gestes barrière) et distances réglementaires.

Jean-Luc Reichmann en pleine réflexion !

Quant à Jean-Luc Reichmann, l’animateur emblématique du jeu, le voilà en pleine réflexion. S’il est ravi de cette reprise, il se demande quand même comment il va faire pour assurer l’ambiance notamment en cas de duel. « Et qui dit rouge, dit…. »

Regardez cette petite vidéo mis en ligne hier sur les réseaux sociaux. Remarquez au passage que Jean-Luc s’est enfin rasé….

Si cette vidéo ne s’affiche pas sur votre écran, retrouvez-là sur le compte Instagram de l’animateur en suivant ce lien.

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1, toujours en mode « rediffusion ». L’occasion de retrouver la suite du parcours de Paul et sa quête pour trouver l’étoile mystérieuse grâce aux indices.

