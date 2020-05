4.9 ( 14 )



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 31 mai 2020 – Demain et comme chaque dimanche soir, le journaliste Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 à partir de 17h10 pour suivre vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire et les reportages du jour.



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 31 mai 2020

Dans « 7 à 8 life », dauphins, eaux cristallines et villas de la belle époque, à la découverte des trésors de la côté d’émeraude dans la baie de Saint-Malo.

Et dans « 7 à 8 », brasseries de quartiers ou tables étoilées, des milliers de restaurateurs se sont lancés dans la vente à emporter. Une question de survie mais peut être aussi un business d’avenir.

Chantage, insultes, le cyber harcèlement a fait des ravages pendant le confinement. Comment procèdent les harceleurs ? Quelles sont les parades pour se défendre ?



Et jeux, argent, et démesure à Macao, le Las Vegas chinois. Un lieu de plaisir et de perdition !

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 31 mai 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

