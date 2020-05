Plus belle la vie : toujours pas d’inédits en vue, mais des infos sur la reprise

5 ( 4 )



Plus belle la vie info diffusion PBLV intrigues à l’avance – La série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » est toujours en mode rediffusions alors que la chaîne a choisi d’épuiser son stock d’épisodes inédits pendant le confinement. Mais les tournages ont repris cette semaine et même si on ne sait pas encore quand France 3 pourra diffuser les nouveaux épisodes, on en sait un peu plus sur ce qui vous attend !

En effet, la diffusion d’inédits devrait reprendre cet été, le temps que la production tourne et monte l’équivalent d’un mois de diffusion d’épisodes.



Et pour son retour à l’antenne, Plus belle la vie devrait se centrer sur le personnage de Thomas (Laurent Kerusore), toujours au coeur de l’intrigue depuis qu’il a commencé à partir en vrilles. Mais aussi sur Samia (Fabienne Carat), qui démarre une nouvelle vie en tant que première adjointe au maire et qui devrait se marier avec Hadrien prochainement.

Jean-Paul Boher, qui a demandé Irina en mariage, sera toujours là également, tout comme Luna et même Andrès/Pavel, l’acteur ayant annoncé à la surprise générale que son personnage allait reprendre les tournages !



Vous retrouverez également Xavier Revel, Francesco, Céline, Blanche, ou encore Jeanne qui va enfin sortir du coma ! Et Barbara, absente depuis de longs mois, a également repris les tournages de « Plus belle la vie ».

D’ici là, on vous rappelle que la programmation des rediffusions change dès ce lundi 1er juin avec un seul épisode à 20h15 suivi du jeu d’Alex Goude.

