« Tous en cuisine » du 25 mai 2020 : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de ce soir

« Tous en cuisine » du 25 mai 2020 – La dernière semaine du mois de mai débute et Cyril Lignac ne vous lâche pas ! Le chef sera fidèle à son rendez-vous culinaire en direct ce lundi soir sur M6 pour un moment de cuisine et de convivialité devant « Tous en cuisine » dès 18h45.

Emission également accessible en live, direct et streaming vidéo sur 6play (fonction direct) puis en repaly sur la page dédiée de 6play.



Et comme tous les jours, pour être prêts pour ce soir, on vous propose de découvrir la liste des ingrédients et ustensiles qui vous seront nécessaires pour réaliser les deux recettes du jour. Aujourd’hui il s’agira d’une entrée et d’un plat !

« Tous en cuisine » du 25 mai 2020 : vos recettes de ce soir

ENTRÉE : HOUMOUS



Les ingrédients pour 4 personnes

200g de pois chiche cuits

2 gousses d’ail épluchées et hachées en purée

1 petit piment vert épépiné haché en purée

8cl de sauce tahini

1 jus de citron jaune

1 cuil. à soupe de persil plat haché

quelques pignons de pin

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

sel fin

Les ustensiles

1 mixeur + 1 maryse

PLAT : MIJOTÉ DE VEAU AUX ÉPICES

Les ingrédients pour 4 personnes :

700g de viande de veau hachée

1 oignon épluché et ciselé

3 gousses d’ail épluchées et hachées

1 aubergine lavée et coupée en cubes de 0,5 cm de côté

100g de mélange de pistaches concassées et pignons de pins toastés

1 cuil. à café de graines de cumin ou en poudre

1 cuil. à café de paprika

1 cuil. à café de curcuma en poudre

1 cuil. à café de harissa

200g de sauce tomate réduite

150g de pâte de tahine

50g de jus de citron jaune

100g d’eau

huile d’olive

sel fin

Les ustensiles :

1 cocotte + 1 spatule

1 saladier + 1 fouet

1 planche + 1 couteau

Les différentes étapes de la recette (instructions, marche à suivre) sont ensuite disponibles sur les réseaux sociaux et notamment sur :

Le saviez-vous ?

L’émission a été une nouvelle fois prolongée et sera à l’antenne jusqu’au 12 juin au moins !

« Tous en cuisine » c’est ce soir dès 18h45 avec Cyril Lignac, Jérôme Anthony et leur(s) invité(s) sur M6 et 6Play.

