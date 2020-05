« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » : l’émission est encore prolongée

4.4 ( 7 )



« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » était censée s’arrêter après le confinement. Oui mais le succès d’audience aidant, M6 et la production ont décidé de nous en offrir un tout petit peu plus. Et c’est une nouvelle prolongation qui vient d’être décidée par la chaîne. Le programme préféré des confinés sera ainsi à l’antenne jusqu’au 12 juin 2020 au moins ! Et à ce rythme on se demande quand même si la chaîne poursuivre l’aventure jusqu’au début de la grille estivale.



En attendant retrouvez Cyril Lignac, Jérôme Antohny et leurs invités chaque soir soir de la semaine dès 18h45 sur M6 et 6play.

Pour les plus impatients, nous vous invitons à découvrir la liste de toutes les recettes qui seront proposées cette semaine en suivant ce lien. Cela vous permettra au moins de faire vos courses à l’avance et de tout bien préparer à la maison avant chacune des émissions.



>>> Ingrédients et ustensiles pour les recettes de ce soir (lundi 18 mai) en cliquant ICI !.

Audience en baisse

Le déconfinement a eu quelques effets sur les chiffres de l’audience, le programme étant orienté à la baisse depuis une semaine. Mais ne tombons pas dans le piège des titres racoleurs, l’audience reste tout de même très satisfaisante avec en moyenne 2.2 millions de fidèles chaque soir et une place de leader auprès du public jeune et féminin.

« Tous en cuisine avec Cyril Lignac » reçoit ce soir une invitée de marque en la personne de Marianne James que l’on retrouvera d’ailleurs en prime-time avec le classement des 25 moments inoubliables de « La France a un incroyable talent ».

