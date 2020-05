« Tous en scène » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par TF1 ce soir (vidéo)

4.4 ( 7 )



« Tous en scène » est en mode rediffusion ce soir sur TF1. En ce dimanche 3 mai 2020, la chaîne vous propose de (re)découvrir ce film d’animation sorti en 2016 sur grand écran et signé Garth Jennings.

À voir ou à revoir dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.



Dans « Tous en scène », vous suivrez les aventures de Buster Moon, un koala passionné et hyperactif, qui est prêt à tout pour sauver son théâtre de la faillite. Et pour tenter de reconquérir le public, il va organiser une compétition de chant ouverte à tous les animaux de la ville. Mais une erreur dans le montant de la dotation promise au vainqueur va engendrer toute une série de catastrophes…

« Tous en scène » : synopsis, résumé

Votre film en quelques lignes : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant.



Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

3 choses à savoir sur le film

🐨 Il s’agit du premier film d’animation du réalisateur britannique Garth Jennings.

🐨 Les voix françaises sont celles de : Jenifer, Patrick Bruel, Laurent Gerra ou bien encore Elodie Martelet.

🐨 Une suite est toujours annoncée pour la fin de l’année 2021. Et c’est toujours Garth Jennings qui devrait être aux commandes.

🐨 Beau succès en salles, le film a attiré 3.6 millions de spectateurs en France

🐨 Lors de sa précédente diffusion sur TF1, en octobre 2019, le film s’était adjugé la première place des audiences en réunissant 3.66 millions de téléspectateurs pour 16.4% de part de marché.

Bande-annnonce

Comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle du film.

« Tous en scène » c’est ce soir à partir de 21h05 sur TF1.