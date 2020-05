« Commissaire Dupin » du 3 mai 2020 : votre épisode de ce soir (vidéoà

4.4 ( 7 )



« Commissaire Dupin » du 3 mai 2020. Ce soir le célèbre « Commissaire Dupin » de France 3 est de retour pour un épisode inédit intitulé « Les secrets de Brocéliande ». Diffusion dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV.



« Commissaire Dupin » du 3 mai 2020 : votre épisode de ce soir

Ce soir l’épisode inédit « Les secrets de Brocéliande » dont voici le résumé…

Lors d’une escapade dominicale dans la forêt de Brocéliande, le commissaire Dupin manque de renverser une jeune femme qui vient de trouver le cadavre de son mari. Quelques instants plus tard, un deuxième corps est retrouvé non loin de là, et Dupin apprend que les deux hommes étaient meilleurs amis…

Teaser vidéo

Quelques images en attendant, voici quelques images de votre épisode



🔍 Cap sur la Bretagne ! Le « Commissaire Dupin » est de retour pour nouvelle saison inédite, dimanche à 21.05 ! pic.twitter.com/BaJ5FcrqOu — France 3 (@France3tv) May 1, 2020

Si cette vidéo ne se lance pas, retrouvez-là sur le compte Twitter de la chaîne

