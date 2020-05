« Twilight – Chapitre 3 : Hésitation » : ce soir sur W9 (vidéo)

4.3 ( 11 )

Le film de David SLADE « Twilight – Chapitre 3 : Hésitation » est en mode rediffusion ce soir sur W9. Après le succès d’audience des deux premiers volets, W9 enchaîne ce soir avec le troisième volet de l’adaptation cinématographique de la série de romans de Stephenie Meyer.



ANNONCES





Au casting Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner ou bien encore Dakota Fanning. Pour ne pas en louper une miette, rendez-vous dès 21h05 sur W9 ou en streaming vidéo, via tous vos appareils connectés, sur 6PLAY/W9 (fonction direct)

« Twilight – Chapitre 3 : Hésitation » : histoire, synopsis

Des morts suspectes dans le environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella (Kristen Stewart). Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s’associer pour avoir une chance de la sauver.

Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward (Robert Pattinson) et son amitié pour Jacob (Taylor Lautner) tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors que l’armée de Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa vie…



ANNONCES





Le saviez-vous ?

– Sorti en 2010, ce troisième film a convaincu 4 millions de spectateurs dans les salles françaises.

Bande-annonce vidéo

On finit comme souvent avec la bande-annonce du film…

« Twilight – Chapitre 3 : Hésitation » à voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur W9.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES