« Plus belle la vie » : l’intrigue choisie ne plaît pas

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« Plus belle la vie » est en mode rediffusion depuis ce lundi 4 mai 2020. En cause l’arrêt des tournages de PBLV pour cause de confinement. Et France 3 ne disposant plus d’épisodes inédits, elle n’avait que deux solutions : la déprogrammation ou la rediffusion.



ANNONCES





Et la chaîne a donc opté pour des rediffusions histoire de satisfaire un maximum de fans. Sauf que l’intrigue qui a été choisie n’est pas du goût de tout le monde.

« Plus belle la vie » : l’intrigue actuelle

Pour mémoire France 3 a fait le choix de rediffuser un intrigue qui date de 2015 et qui met en scène la belle histoire entre Estelle et Noham.

Et tout commence comme ça… Noham, un des meilleurs amis de Djawad, débarque au Mistral pour faire un braquage. Mais le Bad boy n’avait pas prévu de voler… le coeur d’Estelle !



ANNONCES





La bande-annonce de l’intrigue

Découvrez la bande-annonce de cette intrigue en mode « rediffusion ».

Des fans protestent !

Et si certains sont ravis de revivre ces moments, d’autres sont au contraire très remontés.

– Il y a ceux qui ont détesté cette intrigue et ne comprennent donc pas le choix qui a été fait;

– Ceux qui estiment que ces épisodes sont trop récents et donc encore dans tous les mémoires;

– Ceux qui auraient préféré que France 3 opte pour une intrigue plus passionnante ou mettant en scène en scène d’anciens personnages à l’image de la regrettée Colette Renard.

– Ceux qui auraient aimé revoir les tous débuts de la série…

En même temps, on imagine que quelque soit l’intrigue choisie, la chaîne aurait été critiquée d’une manière ou d’une autre….

Dans l’épisode 2788

Estelle et Djawad ont fait l’amour et se sont retrouvés. Pour lui faire plaisir, Djawad refuse l’invitation à dîner de Noham, mais il explique à Julio qu’il regrette l’hostilité d’Estelle vis-à-vis de Noham qu’il ne peut pas voir autant qu’il le souhaiterait. Jeanne remet les badges sécurisés pour le personnel participant à l’organisation de la vente à Babeth pour qu’elle les distribue…

Guillaume aimerait annuler le dîner avec Sacha et Luna, mais Caroline insiste pour y aller. Guillaume ne supporte pas de voir Sacha si proche de Luna, et prétexte une urgence pour quitter la table. Sacha avoue à Luna qu’il croit que Guillaume est un peu jaloux de lui…

Sur la place, la vente des jus de fruits ayant un rendement très limité, Baptiste, Kevin et Emma décident de vendre également des sandwichs. Roland demande à Barbara de leur faire un peu de place dans sa cuisine…

Jean-François apprend à Patrick que son beau-père a participé à la fausse agression de Bellemare. Patrick lui demande de le retrouver où qu’il soit. Jean-François et Samia suivent Yolande jusqu’à retrouver Jocelyn caché en pleine nature…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES