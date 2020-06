5 choses à savoir sur « Spy », le film proposé par TF1 ce soir

4.9 ( 8 )



Le film de Paul Feig « Spy » est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Porté par Melissa McCarthy (Susan Cooper), Rose Byrne (Rayna Boyanov), Jude Law (Bradley Fine) ou bien encore Raad Rawi (Tihomir Boyanov), il est à voir ou à revoir dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.



Dans « Spy », les meilleurs espions de la CIA rassemblent leurs forces pour stopper de redoutables marchands d’armes et empêcher une catastrophe nucléaire. Melissa McCarthy, Jude Law et Jason Statham sont à l’affiche de cette comédie d’espionnage burlesque où s’enchaînent scènes d’action et cascades de haut vol.

« Spy » : histoire, résumé, synopsis

Susan Cooper, une analyste de la CIA d’ordinaire derrière l’oreillette des agents de terrain, assiste à distance à la mort de celui qu’elle épaule et qu’elle admire tant, l’agent Bradley Fine. Personne ne connaissant aussi bien la mission qu’elle, Susan, pourtant inexpérimentée, va se porter volontaire pour aller sur place en infiltration, déjouer les terribles plans d’attaque nucléaire d’un gang de dealer d’armes.

5 choses à savoir sur le film

– A l’origine, le film devait s’appeler « Susan Cooper ».



– Il s’agit de la troisième collaboration de Paul Feig avec Melissa McCarthy qu’il avait déjà dirigée dans Mes meilleures amies, Les Flingueuses et S.O.S. Fantômes.

– Le film a été tourné à Budapest et autour du lac Balaton. La capitale de la Hongrie sert également de doublure à Paris et à Rome

– Melissa McCarthy s’est fêlé le crâne pendant le tournage

– Lors de sa première diffusion en clair sur TF1 en décembre 2017 le film avait signé un gros carton d’audience en réunissant 5.82 millions de téléspectateurs pour 24.4% de part de marché.

Et on termine bien sûr avec les images et la bande-annonce qui va avec….

