« Zone Interdite » du 21 juin 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

« Zone Interdite » du 21 juin 2020 – Ce dimanche soir à la télé, la belle Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit du magazine Zone Interdite. Ce soir l’épisode 2 de « Croisière autour du monde : l’incroyable destin d’un paquebot en pleine épidémie ».

À voir ou à revoir également en replay et en streaming sur 6play



« Zone Interdite » du 21 juin 2020

Cela devait être la croisière de leur vie… l’épidémie l’a transformée en une incroyable épopée. Après avoir traversé l’Amérique du Sud, les familles françaises embarquées à bord du Magnifica font cap sur la mythique Île de Pâques et ses légendaires statues Moaï, avant de découvrir Pitcairn, l’île la moins peuplée de la Terre et de poursuivre leur traversée jusqu’à Tahiti, une des étapes les plus attendues de ce tour du monde. C’est à Sydney que le virus va bouleverser leur beau voyage.

Avant cette étape, nos passagers vont accomplir leurs rêves. À Tahiti, Stéphan et Jessica, couple de coiffeurs marseillais vont réaliser l’un de leurs souhaits les plus fous : dormir sur pilotis au milieu d’un immense lagon turquoise. Tahiti, c’est aussi le rêve des Leclercq. Christophe, Odile et leurs 3 enfants – âgés de 5 ans, 3 ans et 6 mois – partagent en famille des souvenirs mémorables, comme celui de nager au milieu des requins ! Quant à Laurent, l’ancien militaire, son rêve d’enfant, c’est d’admirer de près, les statues de l’Île de Pâques, connues dans le monde entier. C’est aussi l’étape du tour du monde que redoute le plus sa femme Corinne. Il y a 5 ans, elle a développé une maladie grave, qui la condamne à être en fauteuil roulant. Malgré son handicap, elle va tenter une incroyable ascension pour être au plus près des statues Moaï et partager le rêve de son mari.



Depuis le début du voyage, des liens forts se sont tissés dans ce groupe de Français. Ce noyau va devenir encore plus solide, lorsqu’au bout de deux mois, tout bascule. À Sydney (Australie), aux deux tiers de la croisière, la pandémie de coronavirus met fin à leur tour du monde et le paquebot est dérouté vers Marseille. Pendant 40 jours, il n’y aura plus aucune escale pour nos passagers. Changements d’itinéraires, ravitaillement en haute mer, tempête… la croisière va connaître bien des rebondissements. Leur chance, c’est qu’aucun passager n’a contracté le virus : alors que la planète entière se confine, les croisiéristes seront les derniers au monde à vivre normalement. Entre jeux, spectacles, cinéma ou restaurants, la croisière a continué de s’amuser !

Cela devait être la croisière de leur vie… l'épidémie l'a transformée en une incroyable épopée 🛳️ "Croisière autour du monde : l'incroyable destin d'un paquebot en pleine épidémie – Épisode 2" demain à 21:05 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/r7x5eQ1gcy — M6 (@M6) June 20, 2020

En exclusivité, les caméras de Zone Interdite ont suivi cette exceptionnelle aventure épargnée par le coronavirus. Une odyssée qu’il y a quelques mois encore, personne n’aurait pu imaginer.

