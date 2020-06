Après « Demain nous appartient » découvrez « Ici tout commence », le nouveau feuilleton quotidien de TF1

5 ( 7 )



ANNONCES





« Demain nous appartient » ne sera désormais plus le seul feuilleton quotidien de TF1.. Alors que DNA revient dès ce lundi 15 juin 2020 à 19H10 sur TF1 et MYTF1, les fans pourront bientôt retrouver le fameux spin-off dont on nous parle depuis tellement longtemps. Enfin « spin-off », pas tout à fait…



ANNONCES





Selon Ara Aprikian, le DG chargé des contenus du groupe TF1 cité le Figaro, il sera tourné dès cet été pour une diffusion dans le courant de l’automne. Au mois de septembre ?

« Ici tout commence » spin-off de « Demain nous appartient » ?

« Ici tout commence » spin-off de « Demain nous appartient » ? Pas tout à fait. Il ne devrait pas être une déclinaison directe de « Demain nous appartient » et avoir donc sa propre identité. Notez toutefois que certains des personnages de DNA pourront y faire quelques apparitions. Ce dernier a évoqué des « passerelles » dans les deux sens. En clair des personnages de DNA s’inviteront dans « Ici tout commence » et inversement.

« Nous avons hésité à l’annuler étant donné la conjoncture économique. Finalement, non seulement nous le maintenons, mais nous allons de surcroît l’accélérer en le mettant à l’antenne cet automne alors qu’il était prévu pour janvier 2021. Il était primordial d’impulser un signal fort et rapide de reprise, en montrant que la nouveauté reprend ses droits et que TF1 réinvestit fortement dans ses contenus » a notamment déclaré Ara Aprikian.



ANNONCES





Ce nouveau feuilleton étant censé servir de locomotive à « Demain nous appartient » on peut donc imaginer aisément qu’il prendra place sur la grille des programmes de TF1 entre 18 et 19 heures. Cela demande toutefois encore confirmation.

Quelle intrigue, quel casting ?

Quelle intrigue, quel casting ? Pour l’instant c’est un peu le flou même si on sait déjà que l’histoire « se nouera autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations ». Un peu vague certes mais c’est toujours bon d’avoir une petite part de mystère…

Du côté du casting rien n’a filtré même si les dernières rumeurs évoquaient en début d’année la présence au casting de Joaquim Fossi. Des visages connus des téléspectateurs seront au casting a assuré Ara Aprikian.

« Ici tout commence » sera produit par Newen à qui l’ont doit les séries « Demain nous appartient » bien sûr mais aussi « Plus belle la vie ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES