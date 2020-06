Un si grand soleil : Virgile se suicide, Janet s’en sort, ce qui vous attend lundi 15 juin (épisode n°416 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil ». On peut déjà vous dire que dans l’épisode 416 du lundi 15 juin du feuilleton de France 2, Janet s’en sort finalement indemne de l’accident de voiture auquel vous avez assisté ce soir en fin d’épisode !

En effet, par chance, Janet n’a qu’une distorsion cervicale !



Becker est persuadé que c’est un coup de Brochot pour faire pression sur Janet pour le procès. Mais cette dernière est bien décidée à témoigner quand même contre lui ! Emmy prendre la même décision mais Janet veut la protéger et lui interdit de venir au procès. Quant à Becker, il s’emporte contre l’avocat de Brochot…

De son côté, Virgile fait une tentative de suicide désespérée ! Il écrit une lettre d’adieux, quitte le camping et prend des médicaments avant de s’installer dans sa voiture, le pot d’échappement tourné vers l’habitacle. Des jeunes le trouvent inconscient et appellent les secours…



Quant à Sofia et Elise se lancent dans une procédure pour devenir mamans. Elise demande à Bilal d’être le parrain du futur bébé, qu’elle compte porter, tandis que Sofia fait une reconnaissance anticipée.

Rendez-vous lundi 15 juin à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

