Plus belle la vie : retour des inédits de PBLV le 29 juin 2020

4.6 ( 10 )



ANNONCES





Plus belle la vie : retour des inédits le 29 juin 2020 ? On ne va pas se mentir on a du mal à y voir très clair dans toutes les dates qui ont été annoncées ces derniers temps. Au départ ce devait être au mois de septembre, puis au début du mois de juillet. Et bien selon Télé-Loisirs c’est finalement le lundi 29 juin 2020 que les inédits de « Plus belle la vie » vont faire leur grand retour sur France 3.



ANNONCES





Il y a quelques jours à peine pourtant Sophie Gigon, directrice des fictions de journée à France Télévisions, évoquait plutôt le début du mois de juillet. Mais bon, on n’est plus à quelques jours près…

Et pour cette reprise, les intrigues nous permettront de suivre les couples Thomas et Gabriel, Samia et Hadrien, Jean-Paul et Irina, mais aussi Estelle et Francesco. Quant à Barbara, elle fera son retour au Mistral après de longs mois d’absence.

Plus belle la vie : retour des inédits avec des scénarios adaptés

Rappelons que la pandémie de Covid-19 aura des conséquences sur les scénarios et les nouvelles intrigues de Plus belle la vie. C’est en tout cas ce qu’avait expliqué le Parisien dans le courant du mois de mai.



ANNONCES





Nouvelles règles, nouvelles contraintes, réécriture de certains épisodes et/ou de certaines scènes, plus rien ne sera tout à fait comme avant.

Selon le célèbre quotidien ont été prévus : des marquages au sol pour gérer les entrées et sorties, le respect de la distanciation sociale, le port du masque pour tout le monde même si les comédiens pourront les retirer lors des prises, décontamination des accessoires et nettoyage régulier des décors, etc. Même les acteurs devront se maquiller seuls et ne pourront pas enlever leur masque plus d’un quart d’heure. Quant aux techniciens, ils devront se tenir éloignés.

Estelle en dit plus sur la suite…

Récemment l’actrice Elodie Varlet, l’interprète d’Estelle Cantorel, a donné quelques détails sur son personnage dans le cadre d’une interview accordée à Télé Poche.

Et alors qu’Estelle aurait du dire oui à Francesco dans quelques mois – pour mémoire elle avait accepté sa demande en mariage – les mesures sanitaires liées au Covid-19 ont rendu impossible

« Le mariage ? Il n’est pas prévu tout de suite… Estelle et Francesco ont pris cet engagement mais ils prennent leur temps. Les auteurs souhaitent tester leur couple sur la durée. Leur mariage sera un aboutissement. » a expliqué l’actrice.

Si vous avez hâte de retrouvez les inédits de « Plus Belle la vie », rendez-vous le lundi 29 juin 2020 sur France 3.

>>> En attendant, (re)découvrez ce soir l’épisode 2831 (vidéo et résumé ICI)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

LIENS SPONSORISES