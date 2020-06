Audiences TV prime 13 juin : « Les Mystères du Bois Galant » leader, la finale de « The Voice » en hausse

4.7 ( 13 )



Audiences TV prime 13 juin 2020. Hier soir, et comme chaque samedi soir, c’est le téléfilm proposé par France 3 qui s’est imposé en tête des audiences de la première partie de soirée. En mode rediffusion « Les Mystères du Bois Galant » avec Sara Mortensen a été vu ou revu par 4.87 millions de téléspectateurs pour 21.9% de part de marché.



Audiences TV prime 13 juin 2020 : belle soirée pour la finale « The Voice »

En seconde position on retrouve la finale de « The Voice 2020 », une finale un peu particulière certes mais que Nikos Aliagas a mené de main de maître. La victoire du talentueux Abi a été suivie par 3.90 millions de personnes soit 17.9% des téléspectateurs. C’est 500.000 téléspectateurs de plus que la finale de l’an dernier.

Et bien sûr carton plein sur toutes les cibles avec

– 22% de PdA auprès FRDA-50 ans

– 21% de pda auprès des 25-49 ans

– 32% de pda auprès des 4-1 4 ans

– 33% de pda auprès des 15-24 ans



France 2 complète le podium avec l’épisode 3 du tournoi des Maestros de « N’oubliez pas les paroles ». 2,67 millions de fidèles ont répondu à l’appel soit 12.6% du public présent devant son poste de télévision.

M6 suit comme toujours avec la suite de la saison 2 du « Dr Harrow ». L’épisode « Seul contre tous » a pu compter sur 1.94 million d’inconditionnels (pda 8.5%)

France 5 complète le top 5 « Echappées belles ». En mode rediffusion le magazine nous proposait une belle balade sur le Bassin d’Arcachon. Verdict : 1.06 million de téléspectateurs pour 4.7% de part de marché.

