5 choses à savoir sur « Rien à déclarer » le film proposé par TF1 ce soir avec Dany Boon

« Rien à déclarer » le film de et avec Dany Boon et Benoît Poelvoorde est en mode rediffusion ce soir sur TF1. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1.



« Rien à déclarer » : histoire, synopsis, résumé

Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge. Son collègue français, Mathias Ducatel, considéré par Ruben comme son ennemi de toujours. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

5 choses à savoir sur votre film

– Selon Dany Boon, la romance que vit son personnage dans le film s’inspire de l’histoire de ses parents



– Malgré quelques critiques assassines, le film a été un beau succès en salles avec plus de 8 millions d’entrées (8.1 millions)

– Rien à déclarer marque la première apparition cinématographique de l’actrice belge Julie Bernard.

– Dany Boon a immédiatement pensé à Benoît Poelvoorde pour le incarner Ruber, un rôle qu’il dit avoir écrit pour lui

– Bouli Lanners, l’un des collèges de Ruben dans le film, a fourni de vrais uniformes de douaniers belges de l’époque car son père était un ancien douanier.

Vidéo

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce du film…

« Rien à déclarer » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1. Alors si vous avez envie de rire aux éclats, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

