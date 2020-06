Finale de « The Voice 2020 » ce soir : Abi, Antoine Delie, Gustine ou Tom Rochet ? Qui sera le gagnant ?

4.4 ( 7 )



Finale de « The Voice 2020 ». C’est le jour J pour l’édition 2020 de « The Voice » ! Ce soir place à la finale, une finale toujours aussi particulière en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19.



Présentée par Nikos Aliagas et la belle Karine Ferri, elle sera diffusée dès 21h05 sur TF1 mais aussi en live, streaming vidéo puis reply sur MYTF1.

4 candidats sont encore en compétition mais un seul d’entre-eux sera désigné gagnant ce soir.

Finale de « The Voice 2020 » : demandez le programme

Pour cette ultime soirée, les quatre derniers talents vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes avec un seul objectif en tête : convaincre les téléspectateurs.



Seul l’un d’entre eux sera sacré THE VOICE uniquement par le public et remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Qui sera le gagnant ?

Tenteront leur chance ce soir :

– Abi pour l’équipe de Pascal Obispo;

– Antoine Delie pour l’équipe de Marc Lavoine;

– Gustine pour l’équipe de Lara Fabian;

– Tom Rochet pour l’équipe d’Amel Bent.

Alors qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante ?

Quel talent les téléspectateurs vont-ils choisir pour devenir THE VOICE 2020 ?

C’est au public seul d’en décider ! Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour connaître le nom de celui ou de celle qui sera désigné(e) plus belle voix de France.

