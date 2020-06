Audiences TV access 11 juin : « N’oubliez pas les paroles » leader, pluie de records pour « À prendre ou à laisser »

5 ( 9 )



Audiences TV access 11 juin 2020. Les audiences access n’évoluent que très peu chaque jour et c’est pour ça que nous avons décidé de ne plus nous en faire systématiquement l’écho. Mais quand il se passe quelque chose du genre « record » comptez-nous pour vous le faire savoir… Et ça été le cas hier soir avec une pluie de records pour le jeu de Cyril Hanouna « À prendre ou à laisser » diffusé sur C8. Avant d’y revenir, voyons les autres chiffres…



Et on commence par la nouvelle victoire de Nagui avec son jeu « N’oubliez pas les paroles ». Hier soir, avec sa nouvelle maestro Gaëlle, le jeu a convaincu 3.24 millions de personnes soit 17% du public présent devant son poste de télévision.

Toujours avant 20 heures, on retrouve toujours les mêmes :



– Le 19/20 national » de France 3 est en seconde position avec 2.97 millions de fidèles (pda 14.7%)

– Le jeu de TF1 « Qui veut gagner des millions à la maison ? » suit avec 2.34 millions de téléspectateurs (pda 13%).

– Quant à l’émission de M6 « Tous en cuisine en direct avec Cyril Lignac », elle a fait saliver hier soir 1.77 million de personnes (pda 10.5%) mais s’est classée leader auprès des ménagères de moins de 50 ans avec 18% de pda sur cette cible.

Les talks

Du côté des talks, « Quotidien » continue de très largement dominer

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.06 million de téléspectateurs (pda 4.8%)

✔️ Deuxième partie : 1.93 millions de téléspectateurs (pda 7.7%)

« C que du kif » (C8)

✔️ 743.000 téléspectateurs pour 3.4% de part de marché.

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.55 million de téléspectateurs (pda 8.5%)

✔️ C à vous, la suite : 408.000 téléspectateurs (pda 1.7%)

Audiences TV access 11 juin : l’après 20 heures hors JT

Voici d’autres chiffres de l’après 20 heures mais hors JT !

Et on commence par le jeu de Cyril Hanouna « À prendre à ou laisser »

✔️ La première partie affiche 900.000 téléspectateurs et 3.6% de part de marché

✔️ La seconde dépasse encore le million avec 1.45 million de fidèles pour 5.7% de pda. Pic à 1.67 million en fin d’émission.

L’émission signe plusieurs records d’audience historique sur l’ensemble du public comme sur toutes les cibles dites commerciales.

📈#Audiences – @C8TV 🏆UNE SÉRIE DE NOUVEAUX RECORDS POUR #APOAL🏆 🚀#APOAL très puissant hier soir 🏆1 449 000 tlsp

🏆Pic à 1 673 000 tlsp 🏆13,2% PdA sur les 15-34

🎯1ère chaîne TNT

🎯1ère chaîne TNT

🎯3e chaîne nationale RDV dès lundi à 20H15 avec @Cyrilhanouna pour #APOAL

Du côté des fictions quotidiennes

✔️ Les « Scènes de ménages » de M6 dominent avec 3.96 millions de téléspectateurs (pda 15.6%)

✔️ « Un si grand soleil » continue de performer. Le feuilleton de France 2 a réuni 3.79 millions de fans (pda 14.9%)

✔️ En mode rediffusion la série de France 3 « Plus belle la vie » (France 3) reste faible avec 1.30 million de fans (pda 5.3%)

On retiendra également le beau score du jeu de France 3 « Jouons à la maison » d’Alex Goude suivi hier soir par 1.26 million de personnes pour 5% de part d’audience moyenne.

Quant à la télé-réalité de W9 « Les Marseillais aux Caraïbes » elle s’est contentée de 741.000 fidèles (pda 3%).

