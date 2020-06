« Famille je vous chante » : des chansons, des témoignages d’invites… ce soir sur France 3

4.4 ( 8 )



« Famille je vous chante » est le titre du divertissement que vous propose de revoir France 3 ce soir dès 21h05. Un divertissement aussi émouvant que rétro qui nous propose de revenir sur des chansons qui évoquent le père, la mère ou les enfants, des tubes connus de tous et qui bien souvent sont inspirés des souvenirs personnels de leurs interprètes. Et si ces titres nous touchent tout particulièrement c’est peut-être parce que ces sentiments intimes sont universels !



« Famille je vous chante » : témoignages, invités, chansons…

De Luis Mariano, « Maman la plus belle du monde », à Christophe Maé, « Maman », mais aussi Michel Sardou, « La fille aux yeux clairs », Alain Souchon « Allô maman bobo », Véronique Sanson, « Et je l’appelle encore » ou « Mamy blue » de Nicoletta, la protection et l’amour maternels ont toujours été loués.

Quant aux pères, c’est la difficulté de communication ou l’absence qui sont, la plupart du temps, mises en avant dans les textes. Comment rester insensible à Stromaé demandant « Papaoutai » ? Ou encore à Daniel Guichard regrettant d’être passé à côté de celui qu’il n’a jamais appelé « Mon vieux » ?



Père et fils savent aussi se retrouver le temps d’un duo unique comme l’ont fait Serge Lama, Enrico Macias, Michel Sardou ou encore David Hallyday. C’est avec sa fille, Darina, que Sylvie Vartan reprend l’un de ses plus grands succès, « La Maritza ».

L’arrivée des enfants a donné naissance à de nombreux succès : « Morgane de toi » de Renaud, « Cécile » de Claude Nougaro, « Laura » de Johnny Hallyday, « Millésime » de Pascal Obispo, « Toi et moi contre le monde entier » de Claude François.

Quant à l’indémodable « Une chanson douce » d’Henri Salvador, Céline Dion l’a faite sienne pour endormir ses enfants.

Comme le chante la tribu Chedid : « On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime ».

Ces chansons de nos plus grands interprètes et les témoignages touchants de sincérité confiés à Mireille Dumas nous ravissent et nous bouleversent. Ils nous rappellent à quel point nous partageons tous des liens familiaux pourtant particuliers et uniques.

Parmi les témoignages vous retrouverez ceux de Michel Sardou, Johnny Hallyday, Sheila, Laurent Voulzy, Renaud et bien d’autres…

Des confidences toutes en pudeur à (re)découvrir sans faute ce soir sur France 3 et dès maintenant sur France.TV

