Audiences TV prime 19 juin : « Jusqu’à ce que la mort nous unisse » leader (France 3) devant « Le grand concours des animateurs » (TF1)

Audiences TV prime 19 juin 2020. Hier soir c’est France 3 qui est arrivée en tête des audiences de la première partie de soirée. La chaîne proposait le téléfilm en rediffusion « Jusqu’à ce que la mort nous unisse » avec Bruno Debrandt, Ophélia Kolb, Bruno Wolkowitch, Diane Robert ou bien encore Stéphane Henon.



Et on peut dire qu’elle a bien fait. Verdict : 4.27 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 20% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl).

Audiences TV prime 19 juin 2020 : autres chaînes

« Le grand concours des animateurs » de TF1 se contente de la deuxième place. La victoire de Sébastien Folin n’affiche que 3.71 millions de téléspectateurs et 19.5% de part de marché. Notez toutefois que la chaîne était très largement en tête sur les cibles commerciale avec 27% 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats; 25% auprès des 25-49 ans et 32% auprès des 15-34 ans.



France 2 n’est que troisième avec « Tous ensemble pour la musique », un grand concert proposé depuis l’Accor Arena afin de célébrer la Fête de la Musique. Et ce sont 2.18 millions de personnes qui ont répondu à l’appel de Laury Thilleman et Garou, soit 13.8% des téléspectateurs. C’est sensiblement le même score que l’an dernier.

M6 suit comme toujours des rediffusions à gogo de sa série « NCIS ». Les deux premiers épisodes de la soirée – 6 étaient encore au programmer hier soir – ont été suivis en moyenne par 2.01 millions d’inconditionnels (pda 9.4%°

Arte complète le top 5 avec son téléfilm en rediffusion « Cigarettes et bas nylon » vu ou revu par 934.000 téléspectateurs (pda 4.3%).

