« Cassandre » du 4 juin 2020 : deux épisodes en rediffusion ce soir sur France 3

4.6 ( 9 )



ANNONCES





« Cassandre » du 4 juin 2020. Le série de France 3 « Cassandre » est de retour ce soir sur France 3 dès 21h05 en mode rediffusion. À voir ou à revoir également en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV.



ANNONCES





« Cassandre » du 4 juin 2020 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Sans condition » (21h05)

Philippe Cassandre est abasourdi. L’un de ses douaniers vient d’être retrouvé mort dans un camion de contrebande intercepté par les forces de l’ordre. C’est face à son ex-mari – sous le choc – que Florence Cassandre commence son enquête. Elle s’intéresse au parcours de la victime Thomas Vanier, arrivé aux douanes depuis à peine un an. Elle découvre aussi qu’il était revenu à Annecy après vingt ans d’absence. Son ex-femme, Sophie, et ses deux filles, Chloé et Lise, y vivent toujours.



ANNONCES





Épisode « À contre-courant » (22h35)

Evasion spectaculaire lors d’un transfert de la prison au palais de justice ! Cassandre est sur le pied de guerre, deux co-détenues armées et dangereuses sont dans la nature. Marchand est sous le choc, l’une d’elles a tiré à bout portant sur un de ses collègues et ami Marco Delgal. Hospitalisé d’urgence, il est entre la vie et la mort. Mais qui sont Inès Ibanez et Adèle Chanéac, les deux fugitives que tout le monde cherche ? Qu’ont elles en commun et ont elles bénéficié de complicité ? Pas de temps à perdre pour Cassandre et son équipe, les premières heures sont cruciales et la traque s’annonce intense !

Nouveau succès d’audience ?

Leader des audiences il y a 15 jours, votre série « Cassandre » a fait mieux que résister la semaine dernière. Face au nouveau triomphe des « Bronzés », les deux épisodes proposés ont pu compter sur 4.24 millions de fidèles pour 18.3% de part de marché.

En sera t-il de même ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

LIENS SPONSORISES