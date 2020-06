Plus belle la vie du 4 juin 2020 : dans votre épisode ce soir, Samia et Jean-Paul se font surprendre (VIDEO EXTRAIT)

5 ( 7 )



« Plus belle la vie » du 4 juin 2020 – Alors que la série sera finalement déprogrammée dans deux semaines (voir notre article), c’est encore une rediffusion de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » qui vous attend ce soir à 20h15 sur France 3. Dans cet épisode, Samia et Jean-Paul vont se faire surprendre par la commissaire Dorléac. Un moment gênant !



« Plus belle la vie » du 4 juin 2020 : votre épisode de ce soir

Épisode 2828 : Djawad a peur qu’Estelle ne regrette le bénéfice de leur association, mais Estelle ne le retient pas… Thomas voit clair dans le jeu de Djawad, qui ne veut pas couper les liens, mais ce dernier nie avoir de l’espoir, et de fait, il doit justement aller visiter et signer pour un local à Marseille…

Boher fait preuve d’autorité pour lutter contre le laxisme de ses collègues. Il passe un savon à JF pour un rapport… fait par Samia. Samia ne lui en tient pas trop rigueur, et se fait tendre, quand Constance fait irruption dans son ancien bureau pour reprendre ses fonctions. Les hommes s’étonnent de voir qu’elle est plus simple et plus humble que la commissaire qu’ils ont connu jadis…

Yvette refuse de donner les alliances à Mélanie. Triste, Mélanie confie à Juliette son histoire avec Mattéo. Juliette, touchée, promet de convaincre Yvette de ses remords. Yvette vient voir les deux fiancés et leur offre les alliances. Etienne trinque avec Juliette et Mélanie, et renverse son champagne sur les pompons de déco du mariage.



Thomas met en garde Céline, qui ne ressent plus rien pour Vivien, que ce dernier en pince encore pour elle. La générosité toute amicale de Céline vexe Vivien, qui refuse par fierté le studio. Céline a peur que Vivien soit revenu à Marseille pour elle et soit déçu. Vivien revient sur sa décision, et accepte finalement l’offre de Céline.

